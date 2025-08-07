Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Veřejná vyhláška, oznámení o nálezu zbraně - pistole plynová, značka výrobce WALTHER
Č. j. KRPZ-38745-5/ČJ-2025-15051Z-DVY
Zlín 6. srpna 2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, jako věcně a místně příslušný orgán dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád") s odkazem na ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů {dále jen „zákon o zbraních"), ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, 2 správního řádu
o z n a m u j e
nález: 1 ks PISTOLE PLYNOVÉ, značka výrobce WALTHER , vzor P 22,ráže 6 mm BB, výrobní číslo16H00914 bez zásobníku.
K nálezu došlo dne 04. listopadu 2024 před prodejnou Albert na ul. tř. T. Bati č. p. 4074 v katastru města Zlín.
V souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních bude nalezená zbraň uložena v režimovém skladu na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečností materiál, kontaktní místo Zlín po dobu 6 měsíců ode dne vyvěšení této veřejné vyhlášky. Nepřihlásí-li se její vlastník v této lhůtě , připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese
https://policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-zlk-o-nas-uredni-deska.aspx.
Oprávněná úřední osoba:
npor. Bc. Lea Pipišová, v. r.
komisař
Vyvěšeno dne: 07.08.2025
Sejmuto dne: 22.08.2025