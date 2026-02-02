Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Veřejná vyhláška, oznámení o nálezu zbraně - expanzní zbraň - výrobce IWG, Horní Bečva
Č. j. KRPZ-100727-4/ČJ-2025-1515IZ-SAR
Vsetín 27. ledna 2026
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Vsetín, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a odst. 2 správního řádu, vydává
OZNÁMENÍ
Dne 21. 9. 2025 v katastru obce Horní Bečva, v domě č. p. 128 byla nalezena:
- expanzní zbraň - výrobce: IWG, vzor: Super P9, ráže: 9 mm P.A. Blanc, výrobní číslo: 00681
- 20 ks střeliva ráže: 7 x 64
- 32 ks nábojek ráže 9 mm P.A. Blanc, příslušenství 13 ks Knall-Geschloss 15 mm.
Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením Policií České republiky, Obvodním oddělením policie Rožnov pod Radhoštěm, nebyl zjištěn vlastník uvedené zbraně a střeliva, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a odst. 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníku veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možností ke zjištění majitele. Tato písemnost je zveřejněna i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese:
http.//www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-zlk-o-nas-uredni-deska.aspx.
Poučení: Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územního odboru Vsetín. V souladu s ustanovením § 116 odst. 3 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, nepřihlásí-li se vlastník nalezené zbraně, střeliva a příslušenství v době vyvěšení, připadá nález do vlastnictví státu.
Písemnost vyvěšena na úřední desce dne: 2.2.2026
Písemnost zveřejněna na internetových stránkách MV:
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-zlk-o-nas-uredni-deska.aspx dne 2.2.2026
Písemnost bude vyvěšena do: 3.2.2027.
Zpracoval:
nprap. Ing. Jakub Šarman
tel. 974680301
npor. Bc. Edita Maňáková
komisař
Vyvěšeno dne: 02.02.2026
Sejmuto dne: 03.02.2027