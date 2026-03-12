Policie České republiky  

Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPE-9725-4/ČJ-2026-1700IY-SY 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

SVITAVY 3. března 2026          

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o nálezu zbraně

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu oznamuje, že dne 28.01.2026 byla v obci Jablonné nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí, nalezena zbraň:

pistole plynová, spreje, výrobce: BORNER, výrobní číslo: 21F296480, typ Special Force W119 s posuvným závěrem, vyndavacím prázdným zásobníkem č. 177. Na tělu zbraně se nacházejí černé střenky, kdy uprostřed nich se nachází kovová ozdoba s logem výrobce.

Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyla zjištěna osoba vlastníka nalezené věci, doručuje se mu oznámení o jejím nálezu, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele věcí.

Vlastník shora uvedených věcí se může přihlásit v místě jejich uložení, na adrese Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Svitavy, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy, v úřední dny pondělí nebo středa od 08:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod. do 17:00 hod., popřípadě mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě, tel. 974 578 300.

Poučení:
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Svitavy, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, připadne zbraň podle § 116 odst. 2, písm. b) zákona o zbraních do vlastnictví státu.

npor. Bc. Martin Hanyk          
vedoucí kontaktního místa       

Vyvěšeno dne: 12.03.2026
Sejmuto dne: 12.03.2027

