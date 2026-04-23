Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o nálezu zbraně
Č. j. KRPC-60506-2/ČJ-2026-0205IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kontaktní pracoviště Písek Na Výstavišti 377 397 01 Písek
Č. j. KRPC-60506-2/ČJ-2026-0205IZ Písek 23. dubna 2026
Počet listů: 1
Oznámení o nálezu zbraně
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Písek, jako místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ustanovení § 116 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen zákon o zbraních), oznamuje informace o nálezu zbraně:
puška plynová, výrobce: Zbrojovka Brno, model: Slavia 630, ráže: 4,5 mm, výrobní číslo: 471066.
Zbraň byla nalezena v katastru obce Písek.
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené zbraně, bude tato podle ustanovení § 116 odst. 1 zákona o zbraních uschována u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Písek, kontaktní místo Písek, ul. Na Výstavišti 377, po dobu 12 měsíců.
Nepřihlásí-li se jejich vlastník ve lhůtě 12 měsíců, připadne výše uvedená zbraň dle § 116 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, územního odboru Písek a souběžně i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Bc. Romana Kalčíková vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 23.04.2026 Sejmuto dne: 23.04.2027