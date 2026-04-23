VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o nálezu zbraně

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                            odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál                                                                                                                                                    kontaktní pracoviště Písek                                                                                                                                                                                        Na Výstavišti 377                                                                                                                                                                                                      397 01 Písek

Č. j. KRPC-60506-2/ČJ-2026-0205IZ                                                                                                                Písek 23. dubna 2026

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Písek, jako místně příslušný správní orgán ve věcech státní správy na úseku zbraní a střeliva podle ustanovení § 116 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen zákon o zbraních), oznamuje informace o nálezu zbraně: 

puška plynová, výrobce: Zbrojovka Brno, model: Slavia 630, ráže: 4,5 mm, výrobní číslo: 471066.

Zbraň byla nalezena v katastru obce Písek.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené zbraně, bude tato podle ustanovení § 116 odst. 1 zákona o zbraních uschována u Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Písek, kontaktní místo Písek, ul. Na Výstavišti 377, po dobu 12 měsíců.

Nepřihlásí-li se jejich vlastník ve lhůtě 12 měsíců, připadne výše uvedená zbraň dle § 116 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních do vlastnictví státu.

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, územního odboru Písek a souběžně i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.

                                                                                                                                                             nprap. Bc. Romana Kalčíková                                                                                                                                                                                                vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 23.04.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 23.04.2027

                                               

