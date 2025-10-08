Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPT-211400-3/ČJ-2025-0707IZ - expanzní zbraň, výr. BRUNI, model OLYMPIC 38, ráže 9 mm R Knall, v.č. L122146, nalezena v Ostrava-Radvanice. 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava

Č. j.  KRPT-211400-3/ČJ-2025-0707IZ                                                                                                         Ostrava 08.10.2025
                                                                                                                                                                      Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie  České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením §25 odst. 1, 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,

oznamuje nález:

zbraně:

expanzní zbraň, výr. BRUNI, model OLYMPIC 38, ráže 9 mm R Knall, v.č. L122146.

Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Ostrava, dne 26.08.2025. Zbraň byla nalezena dne 20.07.2025 v katastru obce Ostrava - Radvanice.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 68 odst. 3, zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v plném znění. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětná zbraň do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejňována  způsobem  umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:

www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx

Vyvěšeno dne: 08.10.2025
Sejmuto dne: 08.04.2026

                                     

                                                 Stanislava Janíková                                                        npor. Bc. Martin Konečný
                                              oprávněná úřední osoba                                                               komisař

                                                                                                                                     

