Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o nálezu zbraně
Č. j. KRPT-211400-3/ČJ-2025-0707IZ - expanzní zbraň, výr. BRUNI, model OLYMPIC 38, ráže 9 mm R Knall, v.č. L122146, nalezena v Ostrava-Radvanice.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava
Č. j. KRPT-211400-3/ČJ-2025-0707IZ Ostrava 08.10.2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením §25 odst. 1, 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
oznamuje nález:
zbraně:
expanzní zbraň, výr. BRUNI, model OLYMPIC 38, ráže 9 mm R Knall, v.č. L122146.
Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Ostrava, dne 26.08.2025. Zbraň byla nalezena dne 20.07.2025 v katastru obce Ostrava - Radvanice.
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 68 odst. 3, zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v plném znění. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětná zbraň do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:
www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Vyvěšeno dne: 08.10.2025
Sejmuto dne: 08.04.2026
Stanislava Janíková npor. Bc. Martin Konečný
oprávněná úřední osoba komisař