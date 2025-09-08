Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu zbraně
Č. j. KRPE-45260-7/ČJ-2025-1700IY-UO
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Ústí nad Orlicí
Dělnická 1188, 562 27 Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí 1. září 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) oznamuje veřejnou vyhlášku vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), že dne 10.05.2025 v katastru obce Ústí nad Orlicí byla nalezena zbraň:
1) malorážka jednoranová, výrobce Německo, model neuveden, ráže .22 Short, výrobní číslo 23243,
která je uložená na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188, 562 27 Ústí nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník věci, vyhlašuje se veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu doručení písemnosti o nálezu věcí jejímu vlastníkovi. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dělnická 1188, 562 27 Ústí nad Orlicí. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětná věc připadne do vlastnictví státu.
nprap. Roman Kudýnek
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 08.09.2025
Sejmuto dne: 09.03.2026