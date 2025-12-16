Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPT-313715-2/ČJ-2025-0707IZ - airsoftová zbraň, zn. ASG, model PIT VIPER, ráže 6mmBB, v.č.23L01026, 1 ks zásobník, místo nálezu Ostrava - Vítkovice 

JID: PCR07ETRfo90276981

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava

Č. j.  KRPT-313715-2/ČJ-2025-0707IZ

Ostrava 16. prosince 2025

Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením §25 odst. 1, 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,

oznamuje nález:

zbraně:

airsoftová zbraň, zn. ASG, model PIT VIPER, ráže 6mmBB,  v.č.23L01026

1 ks zásobník

Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pracoviště Ostrava, dne 16.12.2025. Zbraň byla nalezena dne 8.8.2025 v prostoru ul. 1.máje v Ostravě-Vítkovicích. 

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 68 odst. 3, zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v plném znění. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětná zbraň do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:

www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx

zpracoval: nprap. Ondřej Valenta
                   vrchní inspektor

npor.  Bc. Martin Konečný
komisař

Vyvěšeno dne: 16.12.2025
Sejmuto dne: 16.06.2026


 

