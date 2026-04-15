VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o nálezu zbraně

Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava

Č. j. KRPT-100935-4/ČJ-2026-0707IZ                                                                                                        Ostrava 15. dubna 2026
                                                                                                                                                                    Počet stran: 1
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením §25 odst. 1, 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,

oznamuje nález:

zbraně:

poplašná a signalizační zbraň, zn. UMAREX , model 96, ráže 9 mm PA Blanc, v.č.057489

1 ks zásobník

Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pracoviště Ostrava, dne 14.4.2026. Zbraň byla nalezena dne 12.4.2026 v prostoru ul. Vlasty Vlasákové v Ostravě.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 68 odst. 3, zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v plném znění. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětná zbraň do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:

www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx

zpracoval: nprap. Ondřej Valenta
vrchní inspektor

                                                                                                                                             npor. Bc. Martin Konečný
                                                                                                                                             komisa
 

Vyvěšeno dne: 15.4.2026

Sejmuto dne: 15.10.2026

