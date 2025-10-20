Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o nálezu zbraně
Č. j. KRPC-138600-2/ČJ-2025-0201IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kontaktní místo České Budějovice Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j. KRPC-138600-2/ČJ-2025-0201IZ České Budějovice 25. listopadu 2025 Počet listů: 1
OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANĚ
Dne 20.10.2025 byly na naši součást Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo České Budějovice uloženy zbraně:
- 1 ks MAUSER, výr. číslo 2698, Model:P-08, ráže: 9 mm Luger
- 1 ks WALTHER, výr. číslo 328306P, Model: PP, ráže: 7.65 Browning
Vzhledem k tomu, že prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka zbraně, bude tato uložena podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu uschována u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice po dobu 6 měsíců.
Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu. Dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu) přísluší Ministerstvu vnitra.
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie ČR Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo České Budějovice a souběžně na elektronické adrese.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Bc. Dmitrij Burcev vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 27.11.2025 Sejmuto dne: 27.05.2026