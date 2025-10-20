Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPC-138600-2/ČJ-2025-0201IZ 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                               odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál                                                                                                                                                     kontaktní místo České Budějovice                                                                                                                                                                            Plavská 2                                                                                                                                                                                                                   370 07 České Budějovice

Č. j. KRPC-138600-2/ČJ-2025-0201IZ                                                                                                     České Budějovice 25. listopadu 2025                                                                                                                                                                         Počet listů: 1

                                                                       OZNÁMENÍ   O   NÁLEZU   ZBRANĚ

Dne 20.10.2025 byly na naši součást Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo České Budějovice uloženy zbraně:

 - 1 ks MAUSER, výr. číslo 2698, Model:P-08, ráže: 9 mm Luger

 - 1 ks WALTHER, výr. číslo 328306P, Model: PP, ráže: 7.65 Browning

Vzhledem k tomu, že prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka zbraně, bude tato uložena podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu uschována u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo České Budějovice, Plavská 2, České Budějovice po dobu 6 měsíců.

Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu. Dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu) přísluší Ministerstvu vnitra.

Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie ČR Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo České Budějovice a souběžně na elektronické adrese.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                     nprap. Bc. Dmitrij Burcev                                                                                                                                                                                                  vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 27.11.2025                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 27.05.2026

                                                

