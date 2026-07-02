Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o nálezu zbraně
Č. j. KRPT-179868-3/ČJ-2026-0702IZ-A - airsoftová zbraň (bez vnitřních mechanismů potřebných k výstřelu - celkově v nekompletním stavu), výrobce CXP, model NEUVEDEN, ráže 6 mm BB, výrobní číslo FX3A001957, nalezena v katastru obce Frýdek-Místek
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Frýdek-Místek
Č. j. KRPT-179868-3/ČJ-2026-0702IZ-A
Frýdek-Místek 2. července 2026
Počet stran: 2
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Frýdek-Místek (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních a střelivu“), v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou
„nález zbraně“
Airsoftová zbraň (bez vnitřních mechanismů potřebných k výstřelu - celkově v nekompletním stavu), výrobce CXP, model NEUVEDEN, ráže 6 mm BB, výrobní číslo FX3A001957
Uvedená zbraň byla jako nález v katastru obce Frýdek-Místek dne 22. 05. 2026 předána na obvodní oddělení Policie České republiky Frýdek-Místek. V současné době je zbraň uložena u správního orgánu.
Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením nebyl zjištěn vlastník zbraně, oznamuje se nález zbraně jejímu vlastníku veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění vlastníka. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce správního orgánu.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, bude správní orgán postupovat v souladu ustanovením § 116 odst. 2 písm. b) zákona o zbraních a střelivu a předmětná zbraň připadne do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/.
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npor. Bc. Karel Rýc
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komisař
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Vyvěšeno dne: 02.07.2026
Sejmuto dne: 03.07.2027