VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o nálezu zbraně

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Č. j. KRPT-256509-3/ČJ-2025-0702IZ - EXPANZNÍ ZBRAŇ, zn. BRUNI, model MAGNUM, ráže 9 mm R Knall, výrobní číslo M172308, místo nálezu Frýdek-Místek
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Frýdek-Místek
Č. j. KRPT-256509-3/ČJ-2025-0702IZ Frýdek-Místek 10. října 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Frýdek-Místek (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b), odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou
„nález zbraně“
EXPANZNÍ ZBRAŇ, zn. BRUNI, model MAGNUM, ráže 9 mm R Knall, výrobní číslo M172308, společně s plastovým kufříkem k uložení zbraně.
Uvedená zbraň společně s plastovým kufříkem byla jako nález v katastru obce Frýdek-Místek dne 26.04.2025 předána na obvodní oddělení Policie České republiky Frýdek-Místek. V současné době je zbraň uložena u správního orgánu.
Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením nebyl zjištěn vlastník zbraně, oznamuje se nález zbraně jejímu vlastníku veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění vlastníka. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce správního orgánu.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, bude správní orgán postupovat v souladu ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a předmětná zbraň připadne do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/
npor. Bc. Karel Rýc
komisař
Vyvěšeno: 10.10.2025
Sejmuto: 11.04.2026