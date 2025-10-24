Policie České republiky  

Moravskoslezský kraj

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o nálezu zbraně

Č. j. KRPT-242086-4/ČJ-2025-0707IZ - odpalovací zařízení, výr. ZEVETA BOJKOVICE, puška opakovací, výr. MANNLICHER, místo nálezu v Ostravě - Kunčicích 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava

Č. j. KRPT-242086-4/ČJ-2025-0707IZ                                                                                   Ostrava 24.10.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie  České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,

oznamuje nález:

zbraní:
- odpalovací zařízení, výr. ZEVETA BOJKOVICE, model RPG-NH-75, ráže 68 mm, v.č. 8718542,
- puška opakovací, výr. MANNLICHER, model M 95, ráže 8 x 56 M.-Sch., v.č. 7698R.

Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Ostrava, dne 24.09.2025. Zbraně byly nalezeny dne 24.09.2025 na ulici Serafinova v Ostravě - Kunčicích.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 68 odst. 3, zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v plném znění. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětná zbraň do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejňována  způsobem  umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:
www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx

Stanislava Janíková                                                                       
oprávněná úřední osoba

                                                                                                                                                       npor. Bc. Martin Konečný
                                                                                                                                                                    komisař

Vyvěšeno dne: 24.10.2025
Sejmuto dne: 24.04.2026

