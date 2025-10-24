Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o nálezu zbraně
Č. j. KRPT-242086-4/ČJ-2025-0707IZ - odpalovací zařízení, výr. ZEVETA BOJKOVICE, puška opakovací, výr. MANNLICHER, místo nálezu v Ostravě - Kunčicích
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava
Č. j. KRPT-242086-4/ČJ-2025-0707IZ Ostrava 24.10.2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
oznamuje nález:
zbraní:
- odpalovací zařízení, výr. ZEVETA BOJKOVICE, model RPG-NH-75, ráže 68 mm, v.č. 8718542,
- puška opakovací, výr. MANNLICHER, model M 95, ráže 8 x 56 M.-Sch., v.č. 7698R.
Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Ostrava, dne 24.09.2025. Zbraně byly nalezeny dne 24.09.2025 na ulici Serafinova v Ostravě - Kunčicích.
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 68 odst. 3, zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, v plném znění. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětná zbraň do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:
www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Stanislava Janíková
oprávněná úřední osoba
npor. Bc. Martin Konečný
komisař
Vyvěšeno dne: 24.10.2025
Sejmuto dne: 24.04.2026