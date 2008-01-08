Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o nálezu zbraně
Č. j. KRPC-6847-3/ČJ-2021-0202IZ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kontaktní místo Český Krumlov Tovární 165 381 23 Český Krumlov
Č. j. KRPC-6847-3/ČJ-2021-0202IZ Český Krumlov 6. ledna 2026
Počet listů: 1
Oznámení o nálezu zbraně
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Český Krumlov, tímto oznamuje, že byla nalezena zbraň
Expanzní zbraň (revolver), EKOL Viper 2,5, r. 380R Blanc,
v.č. E2VPi3-20080108
Vzhledem k tomu, že prováděným šetřením se nepodařilo zjistit vlastníka zbraně, bude tato uložena podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu uschována u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Český Krumlov, Tovární 165 po dobu 6 měsíců.
Nepřihlásí-li se ve lhůtě 6 měsíců její vlastník, připadá nalezená zbraň do vlastnictví státu. Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu) přísluší Ministerstvu vnitra.
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Český Krumlov a souběžně na elektronické adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Vladimír Interholz vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 06.01.2026 Sejmuto dne: 06.07.2026