Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu zbraně
Č. j. KRPE-15155-7/ČJ-2026-1700IY-PA
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice
Pardubice 14. dubna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o nálezu zbraně
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu oznamuje, že dne 10.12. 2025 byla v obci Vápenný Podol nalezena zbraň:
Pistole samonabíjecí, výrobce: ČESKÁ ZBROJOVKA, model: 24, ráže: 9 mm Browning court, výrobní číslo: 171766.
Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyla zjištěna osoba vlastníka nalezené věci, doručuje se mu oznámení o jejím nálezu, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele věci.
Vlastník shora uvedené věci se může přihlásit v místě jejího uložení, na adrese Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Pardubice, Jana Zajíce 946, 530 12 Pardubice, v úřední dny pondělí nebo středa od 08:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod. do 17:00 hod., popřípadě mimo úřední dny po předchozí telefonické domluvě, tel. 974 566 301 nebo 974 566 308.
Poučení:
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Pardubice, Jana Zajíce 946, 530 12 Pardubice. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, připadne zbraň podle § 116 odst. 2, písm. b) zákona o zbraních do vlastnictví státu.
npor. Miloš Záleský, DiS.
vedoucí kontaktního místa
Vyvěšeno dne: 21.04.2026
Sejmuto dne: 21.04.2027