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Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANĚ - 1 ks revolver, zn. Belgie, mod. Bulldog, ráže 7 mm Lefaucheux, výr. č. 149

Č. j. KRPJ-87655-4/ČJ-2026-1616IZ 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
​Kontaktní místo Havlíčkův Brod

Č. j. KRPJ-87655-4/ČJ-2026-1616IZ

                                 Havlíčkův Brod 22. července 2026 
 

OZNÁMENÍ  NÁLEZU ZBRANĚ  

- 1 ks revolver, zn. Belgie, mod. Bulldog, ráže 7 mm Lefaucheux, výr. č. 149

K nálezu výše uvedené zbraně došlo při vyklízení stodoly na adrese Radostín č. p. 13, okr. Havlíčkův Brod.

Uvedená zbraň bude uložena po dobu 12 měsíců v úschově na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Havlíčkův Brod, Nádražní 59.

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň ve smyslu ustanovení podle § 116 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu.      

ppor. Martin Blažej
vrchní inspektor

Nádražní 59
580 01 Havlíčkův brod
Tel.:+420 974 271 300
e-mail: hb.oszbm@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 22.07.2026
Sejmuto dne: 22.07.2027

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