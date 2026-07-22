Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ O NÁLEZU ZBRANĚ - 1 ks revolver, zn. Belgie, mod. Bulldog, ráže 7 mm Lefaucheux, výr. č. 149
Č. j. KRPJ-87655-4/ČJ-2026-1616IZ
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Havlíčkův Brod
Č. j. KRPJ-87655-4/ČJ-2026-1616IZ
Havlíčkův Brod 22. července 2026
OZNÁMENÍ NÁLEZU ZBRANĚ
- 1 ks revolver, zn. Belgie, mod. Bulldog, ráže 7 mm Lefaucheux, výr. č. 149
K nálezu výše uvedené zbraně došlo při vyklízení stodoly na adrese Radostín č. p. 13, okr. Havlíčkův Brod.
Uvedená zbraň bude uložena po dobu 12 měsíců v úschově na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Havlíčkův Brod, Nádražní 59.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň ve smyslu ustanovení podle § 116 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu.
ppor. Martin Blažej
vrchní inspektor
Nádražní 59
580 01 Havlíčkův brod
Tel.:+420 974 271 300
e-mail: hb.oszbm@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 22.07.2026
Sejmuto dne: 22.07.2027