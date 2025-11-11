Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu zbraně „1 ks pistole F.B Radom VIS 35, ráže 9 mm Luger, vč. B7709.“
Č. j. KRPU-189682-2/ČJ-2025-0400IZ-LT
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o nálezu zbraně
Oddělení správního řízení pracoviště v Litoměřicích odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a ust. § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“),
ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje nález
„1 ks pistole F.B Radom VIS 35, ráže 9 mm Luger, vč. B7709.“
K nálezu zbraně došlo dne 14.11.2021, v obci Velemín. Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník zbraně, se v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu zbraně jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.
Poučení:
Vlastník se může přihlásit na oddělení správního řízení pracoviště v Litoměřicích odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,
ul. Eliášova 7, Litoměřice v úřední dny pondělí - středa od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. náboj zde bude uložen po dobu 6 měsíců. Nepřihlásí-li se jeho vlastník v uvedené lhůtě, připadne dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních nalezený předmět do vlastnictví státu.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx.
|
Zpracoval:
|
npor. Ing. Lukáš Halml
|
komisař
|
Vyvěšeno dne: 11.11.2025
Sejmuto dne: 11.05.2026