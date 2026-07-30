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Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu střeliva různé ráže

Č. j. KRPU-141835-3/ČJ-2026-0400IZ-LN 

                                                                                                                                                                                       Louny 30. července 2026

                                                                                                          Počet listů: 1

                                                                                                           

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Oznámení o nálezu střeliva

Správní orgán odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „OSZBM v Lounech“) ve  smyslu  ust.  §  116  odst.  1  a ust. § 135 odst. 1 písm. c)  zákona  č.  90/2024  Sb., zákona o  zbraních  a  střelivu, ve znění  pozdějších  předpisů  (dále jen „zákon  o  zbraních“), a ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje nález:

-  113 ks střeliva různých ráží

K nálezu došlo dne 21.07.2026 v Žatci, na adrese Třebízského č. p. 2419 a téhož dne byl předán Policii České republiky, Obvodnímu oddělení v Žatci. Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu výše uvedeného střeliva jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Vlastník se může přihlásit na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Louny, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, ul. Cukrovarská zahrada 1124, Louny v úřední dny pondělí - středa od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Střelivo zde bude uložena po dobu 12 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník v uvedené lhůtě, připadne dle § 116 odst. 2, písm. b), odst. 3  zákona o zbraních, do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese:  https://policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx.

                                                                            

                                                                                                                  npor. Bc. Vojtěch Hrbek                                                                                                                                                                                                       komisař                                       

                                                                                                               oprávněná úřední osoba   

Vyvěšeno dne: 30.07.2026
Sejmuto dne: 30.07.2027

                                              

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