Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu střeliva různé ráže
Č. j. KRPU-141835-3/ČJ-2026-0400IZ-LN
Louny 30. července 2026
Počet listů: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o nálezu střeliva
Správní orgán odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „OSZBM v Lounech“) ve smyslu ust. § 116 odst. 1 a ust. § 135 odst. 1 písm. c) zákona č. 90/2024 Sb., zákona o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), a ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje nález:
- 113 ks střeliva různých ráží
K nálezu došlo dne 21.07.2026 v Žatci, na adrese Třebízského č. p. 2419 a téhož dne byl předán Policii České republiky, Obvodnímu oddělení v Žatci. Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení písemnosti o nálezu výše uvedeného střeliva jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.
Poučení:
Vlastník se může přihlásit na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Louny, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, ul. Cukrovarská zahrada 1124, Louny v úřední dny pondělí - středa od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Střelivo zde bude uložena po dobu 12 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník v uvedené lhůtě, připadne dle § 116 odst. 2, písm. b), odst. 3 zákona o zbraních, do vlastnictví státu.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese: https://policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx.
npor. Bc. Vojtěch Hrbek komisař
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno dne: 30.07.2026
Sejmuto dne: 30.07.2027