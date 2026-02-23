Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu střeliva, Morkovice - Slížany
Č. j. KRPZ-17871-2/ČJ-2026-1508IZ-RKU
Kroměříž 19. února 2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Kroměříž (dále jen „správní orgán) jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 135 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 136 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, v platném znění (dále jen „zákon o zbraních“) vydává v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a ustanovením § 116 odst. 1 zákona o zbraních
o z n á m e n í
Od 4. února 2026 je v depozitu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Kroměříž uloženo nalezené střelivo:
- střelivo: 24 ks ráže 7,62 x 54 R
Předmětné střelivo bylo nalezeno při vyklízení u domu na adrese Přecechtělova 468, 768 33 Morkovice - Slížany. Majitel nebyl doposud zjištěn.
V souladu s ustanovením § 116 odst. 1 zákona o zbraních správní orgán uveřejní informace o nalezeném střelivu na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Kroměříž po dobu 12 měsíců. Současně uveřejní nález způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese -
www.policie.cz/krajske-reditelstvi- policie-zlk-o-nas-uredni-deska.aspx.
Uvedená střelivo bude uloženo po dobu 12 měsíců u Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Kroměříž. Nepřihlásí- li se vlastník v této lhůtě, připadne nalezené střelivo v souladu s ustanovení § 116 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Písemnost vyvěšena na úřední desce dne 23. 02. 2026.
Písemnost zveřejněna na internetových stránkách MV - www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-zlk-o-nas-uredni-deska.aspx
dne 23. 02. 2026.
Písemnost bude sňata dne 24. 02. 2027.
npor. Bc. Alena Rušikvasová
komisař
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne: 23.02.2026
Sejmuto dne: 24.02.2027