Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu střeliva, Jablůnka

Č. j. KRPZ-115319-3/ČJ-2025-1515IZ-SAR 

Vsetín 27. ledna 2026
Počet stran: 2

    

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie  České  republiky,  Krajské  ředitelství  policie  Zlínského  kraje,  Odbor  služby  pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Vsetín, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a odst. 2 správního řádu, vydává

OZNÁMENÍ

Dne 29. 10. 2025 v katastru obce Jablůnka, na ulici Na Drážkách, odpočívka u silnice I/57 bylo nalezeno střelivo:

- 1 ks ráže 6 mm Flobert Blanc
- 2 ks ráže .22 EX(5,6/25)
- 22 ks ráže 6,3/10
- 6 ks ráže 6,8/18
- 8 ks ráže 9 mm Tempo (9 x 25 R Tempo)

Vzhledem k tomu, že provedeným šetřením Policií České republiky, Obvodním oddělením policie Jablůnka, nebyl zjištěn vlastník uvedeného střeliva, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a odst. 2 správního  řádu,  se  vyhlašuje  doručení  písemnosti  o nálezu  věcí  jejímu  vlastníku veřejnou vyhláškou.  Veřejné  vyhlášky  je  využíváno  jako  poslední  možností  ke  zjištění  majitele.  Tato písemnost je zveřejněna i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http.//www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-zlk-o-nas-uredni-deska.aspx.

Poučení: Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12-ti měsíců na úřední desce Policie České republiky,  Krajského  ředitelství  policie  Zlínského  kraje,  Územního  odboru  Vsetín.    V souladu s ustanovením § 116 odst. 3 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, nepřihlásí-li se vlastník nalezeného střeliva v době vyvěšení, připadá nález do vlastnictví státu.

Písemnost vyvěšena na úřední desce dne: 2.2.2026
Písemnost zveřejněna na internetových stránkách MV:
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-zlk-o-nas-uredni-deska.aspx dne 2.2.2026
Písemnost bude vyvěšena do: 3.2.2027.

Zpracoval:
nprap. Ing. Jakub Šarman
974680301

npor. Bc. Edita Maňáková
komisař

Vyvěšeno dne: 02.02.2026
Sejmuto dne: 03.02.2027

