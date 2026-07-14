Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o nálezu střeliva
Č. j. KRPT-15080-5/ČJ-2026-0707IZ - 13 ks nábojů ráže 9 mm Browning, nalezeny v Ostravě - Hrabůvce
P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava
Ostrava 13. července 2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením §
25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
oznamuje nález střeliva: - 13 ks nábojů ráže 9 mm Browning.
Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Městské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
obvodní oddělení Ostrava - Hrabůvka, dne 15.01.2026. Střelivo bylo nalezeno dne 15.01.2026 v bytě
v Ostravě - Hrabůvce, na ulici Hasičská.
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 116
zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětné
střelivo do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové
adrese: www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Vyvěšeno dne: 14.07.2026
Sejmuto dne 14.07.2027
Stanislava Janíková npor. Bc. Martin Konečný
oprávněná úřední osoba komisař