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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o nálezu střeliva

Č. j. KRPT-22748-4/ČJ-2026-0707IZ - 30 ks nábojů ráže 22 Long Rifle, 39 ks nábojů ráže 7,62 x 54 R, nalezeny v Ostravě Přívoze 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

kontaktní místo Ostrava

Výstavní 55, 703 00 Ostrava

Č. j. KRPT-22748-4/ČJ-2026-0707IZ

Ostrava 26.06.2026

Počet stran: 1
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie  České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

oznamuje nález:

střeliva:

- 30 ks nábojů ráže 22 Long Rifle

- 39 ks nábojů ráže 7,62 x 54 R. 

Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Městské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, obvodní oddělení Ostrava - Zábřeh, dne 22.01.2026. Střelivo bylo nalezeno na ul. Terezy Novákové v Ostravě - Přívozu.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 116 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětné střelivo do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejňována  způsobem  umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:

www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx

Vyvěšeno dne: 01.07.2026

Sejmuto dne: 01.07.2027

Stanislava Janíková

npor. Bc. Martin Konečný

oprávněná úřední osoba

komisař


schváleno elektronicky
(podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)

vytisknout  e-mailem 

 

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