Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o nálezu střeliva
Č. j. KRPT-22748-4/ČJ-2026-0707IZ - 30 ks nábojů ráže 22 Long Rifle, 39 ks nábojů ráže 7,62 x 54 R, nalezeny v Ostravě Přívoze
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Ostrava
Výstavní 55, 703 00 Ostrava
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Č. j. KRPT-22748-4/ČJ-2026-0707IZ
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Ostrava 26.06.2026
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
oznamuje nález:
střeliva:
- 30 ks nábojů ráže 22 Long Rifle
- 39 ks nábojů ráže 7,62 x 54 R.
Nalezení bylo oznámeno Policii České republiky, Městské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, obvodní oddělení Ostrava - Zábřeh, dne 22.01.2026. Střelivo bylo nalezeno na ul. Terezy Novákové v Ostravě - Přívozu.
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 12 měsíců na úřední desce, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v Ostravě. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat dle ustanovení § 116 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu. Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá předmětné střelivo do vlastnictví státu.
Tato písemnost je současně zveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetové adrese:
www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Vyvěšeno dne: 01.07.2026
Sejmuto dne: 01.07.2027
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Stanislava Janíková
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npor. Bc. Martin Konečný
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oprávněná úřední osoba
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komisař
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