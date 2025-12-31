Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu střeliva
Č. j. KRPU-233081-2/ČJ-2025-0400IZ-LN
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o nálezu střeliva
Správní orgán odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán (dále jen „OSZBM v Lounech“) ve
smyslu ust. § 10 odst. 2 a ust. § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), ve
smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“)
oznamuje nález:
- 16 ks střeliva ráže 7,62x25 Tokarev
K nálezu došlo dne 30.12. 2025 v Žatci při vyklízení nemovitosti a téhož dne byla předána na Policii
České republiky, Obvodní oddělení v Žatci. Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn
vlastník, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, se vyhlašuje doručení
písemnosti o nálezu výše uvedeného střeliva jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.
Poučení:
Vlastník se může přihlásit na Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo
Louny, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, ul. Cukrovarská zahrada 1124, Louny v úřední
dny pondělí - středa od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Střelivo zde bude uloženo po
dobu 6 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník v uvedené lhůtě, připadne dle §
68 odst. 3 zákona o zbraních nalezené střelivo do vlastnictví státu.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese:
https://policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx.
nprap. Pavel Kuchynka
vrchní inspektor
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno dne: 31.12.2025
Sejmuto dne: 30.06.2026