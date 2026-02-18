Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu střeliva
Č. j. KRPU-229388/ČJ-2025-0400IZ-TP
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o nálezu střeliva neznámého majitele
Správní orgán odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 136 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
oznamuje uložení
„13 ks střeliva: 1ks náboje s označením T 223, 1ks náboje s označením OBC 500 SW MAG-R, 3ks náboje s označením SB357 MAG, 1ks neoznačené nábojky ráže 7mm (akustická), 1ks náboje s označením PMC 44 REM MAG, 1ks náboje s označením IMI .50AE, 3ks náboje s označením 9mm LUGER, 1ks náboje s označením SB 9mm Brow., 1ks poplašný náboj ráže 9 mm.“.
K uložení střeliva na OSZBM v Teplicích došlo dne 13.02.2026 na základě žádosti od OOP Teplice z důvodu vedené události, kdy šetřením nebyl zjištěn vlastník střeliva, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, vyhlašuje se doručení písemnosti o nálezu náboje jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.
Poučení:
Vlastník střeliva se může přihlásit na oddělení odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje - kontaktní místo Teplice, na adrese Husitská 5, Teplice, v úřední dny pondělí a středa od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Uvedené střelivo, zde bude uloženo po dobu 12 měsíců ode dne oznámení uložení. Nepřihlásí-li se vlastník střeliva v uvedené lhůtě, připadne dle § 116 odst. 2 zákona o zbraních nalezené střelivo do vlastnictví státu.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese: https://www.policie.cz/sprava-severoceskehokraje-uredni-deska.aspx
npor. Mgr. Nicol Wolfová
oprávněná osoba
Vyvěšeno dne: 18.02.2026
Sejmuto dne: 18.02.2027