Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu motorového vozidla - Mercedes Benz Vito, rz BV34KRO, vin WDF63960113073170
Č. j. KRPM-130866-78/TČ-2023-140573-508
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Olomouc
2. oddělení obecné kriminality
783 91 Uničov
Uničov 25. listopadu 2025
Oznámení veřejnou vyhláškou
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality, ul. Gen. Svobody č. 1214, 783 91 Uničov
oznamuje
nález opuštěné věci a to motorového vozidla: Mercedes Benz Vito, rz BV34KRO, vin WDF63960113073170, které bylo dne 14.9.2023 v čase 3:55 hod. nalezeno, odstavené a neuzamčené, na silnici č. I/35 v katastru obce Břuchotín, okr. Olomouc, ve spojitosti s prověřovanou věcí a to přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice dle § 340 odst. 1 trestního zákoníku ze strany neznámého pachatele vedenou pod č.j. KRPM-130866/TČ-2023-140573-508. Vzhledem k tomu, že přes veškerou součinnost nebylo možné určit majitele vozu a současně uvedené vozidlo se nenachází v pátrání a není možné jej vydat oprávněné osobě, bude předmětné vozidlo touto veřejnou vyhláškou vyvěšeno po dobu 6 měsíců za účelem zjištění majitele předmětného vozu.
V případě zjištění vlastnictví předmětného vozu či případných dotazů se obraťte na útvar Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, 2. oddělení obecné kriminality, ul. Gen. Svobody č. 1214, 783 91 Uničov, KRPM-130866/TČ-2023-140573-508, vyřizuje por. Valena, komisař.
por. Tibor Valena DiS.
komisař
Vyvěšeno dne: 25.11.2025
Sejmuto dne: 26.05.2026