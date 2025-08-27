Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o nálezu 1 ks silně zkorodovaná zbraň - jedná se o torzo zbraně, neznámý typ, neznámá značka, neznámé výrobní číslo

Č. j. KRPU-106260-5/ČJ-2025-0400IZ-CV 

Oznámení nálezu věci

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje  kontaktní místo Chomutov, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 10 odst. 2  a § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 5  zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s § 25 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

o z n a m u j e

nález věci:

- 1 ks silně zkorodovaná zbraň - jedná se o torzo zbraně, neznámý typ, neznámá značka, neznámé výrobní číslo

K nálezu došlo dne 04.06.2025 kolem 18:30 hodin v řece Ohři naproti domu ul. Říční 1660 v Kadani, okr. Chomutov. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené věci, bude tato v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních uschována u Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje kontaktní pracoviště Chomutov, ul. Riegrova 4510, po dobu 6 - měsíců. Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedené věci ve stanovené lhůtě, připadne nalezená věc dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu. 

Vlastník se může o tuto věc přihlásit v úřední dny a to: pondělí a středa od 08:00 do 12:00a od 13:00 do 17:00hodin na výše uvedené adrese nebo telefonicky na tel. č.  974 433 300 - 303

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/sprava-severoceskoho-kraje-uredni-deska.aspx

Zpracoval:                                                                        npor. Mgr. Bc. Marek Miřiňovský

                                                                                                  komisař     

                                                                                         schváleno elektronicky
                                                                   (podepsáno zvláštním technologickým prostředkem
                                                                       podle § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb.)      

Vyvěšeno dne: 27.08.2025
Sejmuto dne: 27.02.2026

       

