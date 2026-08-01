VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít vyrozumění - Serhii VIETROHON
CPR-17989-4/ČJ-2026-930310-V242, Serhii VIETROHON, nar. 11.10.1984, st. příslušnost Ukrajina
Vyrozumění Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 08.07.2026, č.j. CPR-17989-4/ČJ-2026-930310-V242, o možnosti uplatnit práva deklarovaná ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno v řízení o odvolání proti rozhodnutí Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytových agend ze dne 20.04.2026, č.j. KRPB-70699-34/ČJ-2026-060027-SV, si můžete vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Odbor správních činností a metodiky, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Velehradská třída 1217, 686 01 Uherské Hradiště, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 13.30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě
Vyvěšeno dne: 11.08.2026
Sejmuto dne: 26.08.2026