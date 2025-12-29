VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít vyrozumění o zahájení správního řízení - Sergebun EFETÜRK
Č. j. CPR-39777-3/ČJ-2025-930310-V214 Sergebun EFETÜRK, nar.01.01.2002, st. přísl. Turecká republika
Vyrozumění o zahájení správního řízení vydané Policií České republiky, Ředitelstvím služby cizinecké policie pod č. j. CPR-39777-3/ČJ-2025-930310-V214 ze dne 3. prosince 2025 si můžete vyzvednout u Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Odbor správních činností a metodiky, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 14.00 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 29.12.2025
Sejmuto dne: 14.01.2026