VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít vyrozumění o zahájení správního řízení - Olga KNIPOVICH
Č. j. CPR-19072-3/ČJ-2025-930310-V239 Olga KNIPOVICH, nar.15.02.2001, st. přísl. Ruská federace
Vyrozumění o zahájení správního řízení vydané Policií České republiky, Ředitelstvím služby cizinecké policie pod č. j. CPR-19072-3/ČJ-2025-930310-V239 ze dne 23. června 2025 si můžete vyzvednout u Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Odbor správních činností a metodiky, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 14.00 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 03.10.2025
Sejmuto dne: 19.10.2025