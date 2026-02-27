Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít vyrozumění o zahájení správního řízení - Nataliia SEREDYCH

Č. j. CPR-5106-3/ČJ-2026-930310-V239 Nataliia SEREDYCH, nar.15.10.1981, st. přísl. Ukrajina 

Vyrozumění o zahájení správního řízení vydané Policií České republiky, Ředitelstvím služby cizinecké policie pod č. j. CPR-5106-3/ČJ-2026-930310-V239 ze dne 4. února 2026 si můžete vyzvednout u Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Odbor správních činností a metodiky, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 14.00 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.


Vyvěšeno dne: 27.02.2026
Sejmuto dne: 15.03.2026

