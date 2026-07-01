VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít usnesení - Nelia HAIDUK
Č. j. CPR-18468-4/ČJ-2026-930310-V238, Nelia HAIDUK, nar.12.09.1996, st. přísl. Ukrajina
Usnesení vydané Policií České republiky, Ředitelstvím služby cizinecké policie pod č. j.CPR-18468-4/ČJ-2026-930310-V238 ze dne 10.6. 2026 si můžete vyzvednout u Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Odbor správních činností a metodiky, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 14.00 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 03.07.2026
Sejmuto dne: 19.07.2026