VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o možnosti převzít si písemnost

Č. j. KRPC-9182-46/TČ-2026-020681 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor Prachatice                                                                                                                                                                                          služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                      oddělení hospodářské kriminality                                                                                                                                                                              Pivovarská 4                                                                                                                                                                                                             383 24 Prachatice

Č. j. KRPC-9182-46/TČ-2026-020681                                                                                                                    Prachatice 10. března 2026

                                                                                                                                                                                 Počet listů: 1

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, Pivovarská 4, 383 24 Prachatice v trestním řízení KRPC-9182/TČ-2026-020681

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě Maria KIMOVA, nar. 01.04.2006 v Michalovce, st. přísl. SVK, přechodně bytem Dukelských hrdinů 275, 417 42 Krupka - Maršov, možnost převzetí uvedené písemnosti:

Usnesení podle § 79a trestního řádu ze dne 16.01.2026, pod Č. j. KRPC-9182-12/TČ-2026-020681, vydané Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu je tedy v souladu s ustanovením § 64 odst. 4, trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátovi poštovním doručovatelem doručena nebyla, neboť adresát nemá na svých uváděných adresách poštovní schránku, fakticky se na uváděných adresách nezdržuje a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality Pivovarská 4, 383 24 Prachatice, telefon 974236111, v pracovní den od 07:30 hod. do 15:30 hod.   

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi - http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                                     por. Mgr. Vlastimil Vlas                                                                                                                                                                                                         komisař

Vyvěšeno dne: 10.03.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 10.04.2026

                                                                                                                                                                                       

