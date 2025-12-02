Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o možnosti převzít si písemnost
Č. j. KRPC-119824-58/TČ-2025-0201PA
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení analytiky a kybernetické kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
Č. j . KRPC-119824-58/TČ-2025-0201PA České Budějovice 2. prosince 2025
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
o možnosti převzít písemnost
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice, dle ustanovení § 63 odst. 1 trestního řádu per analogiím k § 501 občanského soudního řádu,
o z n a m u j e
možnost převzít následující písemnosti:
usnesení o zajištění finančních prostředků ve výši 21,20 Kč, deponované na bankovním účtu č. 4822276004/5500 banky Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901 ve smyslu ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, Č. j. KRPC-119824/TČ-2025-020114-DVO, adresované osobě Martin HUJEČEK, nar. 24.03.1985 v Brno, trv. bytem Jánská 458/21, 602 00 Brno-Brno-město.
usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků ve výši 21,20 Kč deponované na bank. účtu č. 4822276004/5500 banky Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901 ve smyslu ust. § 79f odst. 1, odst. 3 trestního řádu, Č. j. KRPC-119824/TČ-2025-0201PA, adresované osobě Martin HUJEČEK, nar. 24.03.1985 v Brno, trv. bytem Jánská 458/21, 602 00 Brno-Brno-město.
Písemnosti jsou doručovány zveřejněním na úřední desce výše uvedeného policejního orgánu, neboť adresát je neznámého pobytu. Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně policejního orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice, každý pracovní den po celou provozní dobu ode dne vyvěšení na úřední desce až do dne sejmutí této písemnosti z úřední desky.
Poučení:
Jelikož adresát je neznámého pobytu, bylo přistoupeno k vyvěšení výzvy o možnosti převzetí písemnosti na úřední desce. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (zveřejněním na příslušné úřední desce), písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Pokud jej adresát odepře, případně osoba oprávněná, za něj písemnost převzít, písemnost přijmout, poznamená se to na doručence spolu s datem a důvodem odepření. Uzná policejní orgán, který písemnost odeslal, že přijetí bylo odepřeno bezdůvodně, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí bylo odepřeno, na tento následek je tímto adresát doručovatelem upozorněn.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap.Lukáš Dvořák vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 02.12.2025 Sejmuto dne: 12.12.2025