Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o možnosti převzít si písemnost

Č. j. KRPC-119824-58/TČ-2025-0201PA 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor České Budějovice                                                                                                                                                                               služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                      oddělení analytiky a kybernetické kriminality                                                                                                                                                             Plavská 2                                                                                                                                                                                                                  370 07 České Budějovice

Č. j . KRPC-119824-58/TČ-2025-0201PA                                                                                               České Budějovice 2. prosince 2025

                                                                                                                                                                Počet listů: 1

 V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

o možnosti převzít písemnost

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice, dle ustanovení § 63 odst. 1 trestního řádu per analogiím k § 501 občanského soudního řádu,

o z n a m u j e

možnost převzít následující písemnosti:

usnesení o zajištění finančních prostředků ve výši 21,20 Kč, deponované na bankovním účtu č. 4822276004/5500 banky Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901 ve smyslu ust. § 79a odst. 1 trestního řádu, Č. j. KRPC-119824/TČ-2025-020114-DVO, adresované osobě Martin HUJEČEK, nar. 24.03.1985 v Brno, trv. bytem Jánská 458/21, 602 00 Brno-Brno-město.

usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků ve výši 21,20 Kč deponované na bank. účtu č. 4822276004/5500 banky Raiffeisenbank a.s., IČ 49240901 ve smyslu ust. § 79f odst. 1, odst. 3 trestního řádu, Č. j. KRPC-119824/TČ-2025-0201PA, adresované osobě Martin HUJEČEK, nar. 24.03.1985 v Brno, trv. bytem Jánská 458/21, 602 00 Brno-Brno-město.

Písemnosti jsou doručovány zveřejněním na úřední desce výše uvedeného policejního orgánu, neboť adresát je neznámého pobytu. Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně policejního orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice, každý pracovní den po celou provozní dobu ode dne vyvěšení na úřední desce až do dne sejmutí této písemnosti z úřední desky.

                                                                                                       Poučení:

Jelikož adresát je neznámého pobytu, bylo přistoupeno k vyvěšení výzvy o možnosti převzetí písemnosti na úřední desce. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (zveřejněním na příslušné úřední desce), písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Pokud jej adresát odepře, případně osoba oprávněná, za něj písemnost převzít, písemnost přijmout, poznamená se to na doručence spolu s datem a důvodem odepření. Uzná policejní orgán, který písemnost odeslal, že přijetí bylo odepřeno bezdůvodně, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí bylo odepřeno, na tento následek je tímto adresát doručovatelem upozorněn.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                 nprap.Lukáš Dvořák                                                                                                                                                                                                      vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 02.12.2025                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 12.12.2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 