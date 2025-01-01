Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o možnosti převzít si písemnost

Č. j. KRPC-23755-99/TČ-2025-020681 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              územní odbor Prachatice                                                                                                                                                                                           služba kriminální policie a vyšetřování                                                                                                                                                                      oddělení hospodářské kriminality                                                                                                                                                                               Pivovarská 4                                                                                                                                                                                                             383 24 Prachatice

Č. j. KRPC-23755-99/TČ-2025-020681                                                                                                               Prachatice 16. října 2025

                                                                                                                                                                             Počet listů: 1

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality Pivovarská 4, 383 24 Prachatice v trestním řízení Č. j. KRPC-23755/TČ-2025-020681

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,

osobě Vlad MUNTEANU, nar. 07.09.2002, st. přísl. ROU, trv. bytem NUCULAY č. p. 585, LASI, Česko, přechodně bytem CETYŇSKÁ 660/5, 150 00 PRAHA 5, možnost převzetí uvedené písemnosti: 

Usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu, ze dne 18.02.2025, pod Č. j. KRPC-23755-10/TČ-2025-020681, vydané Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.

Usnesení podle § 79a odst. 1 trestního řádu trestního řádu je tedy v souladu ustanovením § 64 odst. 4, trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátovi poštovním doručovatelem doručena nebyla, neboť adresát nemá na svých uváděných adresách poštovní schránku, fakticky se na uváděných adresách nezdržuje a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachatice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality Pivovarská 4, 383 24 Prachatice, telefon 974236111, v pracovní den od 07:30 hod. do 15:30 hod.   

Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 30 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky.kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                                               nprap, Jiří Postl                                                                                                                                                                                                           vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 16.10.2025                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 16.11.2025

                                                                                                                                                              

