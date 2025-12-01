Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít sdělení - Anatolii ORYNYK

Č. j. CPR-30432-2/ČJ-2025-930310-V214 Anatolii ORYNYK, nar.24.03.1984, st. přísl. Ukrajina 

Sdělení vydané Policií České republiky, Ředitelstvím služby cizinecké policie pod č. j. CPR-30432-2/ČJ-2025-930310-V214 ze dne 25. září 2025 si můžete vyzvednout u Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Odbor správních činností a metodiky, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 14.00 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.


Vyvěšeno dne: 12.12.2025
Sejmuto dne: 28.12.2025

