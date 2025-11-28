VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Yu CAO
Č. j. CPR-34996-3/ČJ-2025-930310-V243, Yu CAO, nar. 13.10.1986, st. přísl. Čínská lidová republika
Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 10.11.2025, č.j. CPR-34996-3/ČJ-2025-930310-V243, které bylo vydáno v odvolacím řízení k rozhodnutí Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort ze dne 04.10.2025, č.j. KRPA-312996-11/ČJ-2025-000022-ZZC, si můžete vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 13.30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 28.11.2025
Sejmuto dne: 16.12.2025