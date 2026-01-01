VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Vadym RATS
Č. j. CPR-36613-3/ČJ-2025-930310-V240, Vadym RATS, nar. 18.3.2008, st. přísl. Ukrajina
Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 14.11.2025, č.j. CPR-36613-3/ČJ-2025-930310-V240, které bylo vydáno v přezkumném řízení k rozhodnutí Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort ze dne 19.09.2025, vedené pod č.j. KRPE-89693/PŘ-2025-170022, si můžete vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 14.30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 07.01.2026
Sejmuto dne: 23.01.2026