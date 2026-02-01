VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - The Anh TRUONG
Č.j. CPR-37012-2/ČJ-2025-930310-V242, The Anh TRUONG, nar. 17.04.2000, st. přísl. Vietnamská socialistická republika
Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 29.12.2025, č.j. CPR-37012-2/ČJ-2025-930310-V242, které bylo vydáno v odvolacím řízení k rozhodnutí Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort ze dne 09.10.2025, vedené pod č.j. KRPB-202288-23/ČJ-2025-060022-SV, si můžete vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Velehradská 1217, 686 01 Uherské Hradiště, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 14.30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 04.02.2026
Sejmuto dne: 20.02.2026