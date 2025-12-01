Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Salih SATILMIS
Č.j. KRPB-235816-4/ČJ-2025-0600DP-SLU, Salih SATILMIS, roč. 1984
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor služby dopravní policie
Kounicova 24
611 32 Brno
Č.j. KRPB-235816-4/ČJ-2025-0600DP-SLU Brno 15. prosince 2025
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Oznámení
o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie jako věcně příslušný správní orgán rozhodující ve smyslu ustanovení § 95, § 97 odst. 3 a § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
Oznamuje v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu, že:
Salih Satilmis, nar. 10. 08. 1984, bytem Bakirkoy, 341 40 Turecko, st. příslušnost Turecko
má možnost převzít si písemnost určenou do vlastních rukou:
- rozhodnutí Č.j. KRPB-235816-3/ČJ-2025-0600DP-SLU vydané dne 1. 12. 2025, kterým se prohlašuje nicotnost pravomocného rozhodnutí orgánu Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Dálniční oddělení Podivín Č.j. KRPB-234677/PŘ-2025-060043 vydané dne 24. 11. 2025 příkazem na místě formou bloku na pokutu na místě nezaplacenou série RA/2024 evidenčního čísla A0230436
a to na adrese:
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, ul. Kounicova 24, Brno, PSČ 611 32 na Odboru služby dopravní policie, v pracovních dnech Po – Pá v době od 07.30 do 14.30 hod.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou z důvodu, že se osobě prokazatelně nedaří doručovat.
Pokud nebude písemnost převzata do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení, považuje se poslední den této lhůty za den DORUČENÍ veřejnou vyhláškou. Zpracoval:
kpt. Mgr. Lukáš Sluka
vrchní komisař OSDP
plk. Ing. Marek Kalousek
vedoucí odboru
Vyvěšeno dne: 15.12.2025
Sejmuto dne: 31.12.2025