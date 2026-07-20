VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Said BAYRAMOV
Č. j. CPR-35585-11/ČJ-2024-930310-V248, Said BAYRAMOV, nar. 25.07.2005, st. přísl. Ázerbájdžán
Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 12.05.2026, č.j. CPR-35585-11/ČJ-2024-930310-V248, které bylo vydáno ve věci správního vyhoštění, si můžete vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 13.30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 20.07.2026
Sejmuto dne: 05.08.2026