VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Raisa MAGOMADOVA
Č. j. CPR-19470-3/ČJ-2026-930310-V234, Raisa MAGOMADOVA, nar.02.12.1968, st. přísl. RUS
Rozhodnutí vydané Policií České republiky, Ředitelstvím služby cizinecké policie pod č. j. CPR-19470-3/ČJ-2026-930310-V234 ze dne 03. července 2026 si můžete vyzvednout u Policie České republiky, Ředitelství cizinecké policie, Odbor správních činností a metodiky, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 13.00 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 16.07.2026
Sejmuto dne: 01.08.2026