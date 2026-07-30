VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - PHAM Anh Quyen
Č. j. CPR-13527-3/ČJ-2026-930310-V236, PHAM Anh Quyen, nar. 21.05.1990, státní příslušnost Vietnam
Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 14.04.2026, č.j. CPR-13527-3/ČJ-2026-930310-V236, které bylo vydáno ve věci uložení nákladů řízení, si můžete vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 13.30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 30.07.2026
Sejmuto dne: 14.08.2026