VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - PATAPAU Anatoli
Č. j. CPR-23266-3/ČJ-2025-930310-V234, PATAPAU Anatoli, nar.29.09.1982, st. přísl. BLR
Rozhodnutí vydané Policií České republiky, Ředitelstvím služby cizinecké policie pod č. j. CPR-23266-3/ČJ-2025-930310-V234 ze dne 22. července 2025 si můžete vyzvednout u Policie České republiky, Ředitelství cizinecké policie, Odbor správních činností a metodiky, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 13.00 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 19.08.2025
Sejmuto dne: 04.09.2025