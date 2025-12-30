VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Nazmul HOSSAIN
Č. j. CPR-14007-10/ČJ-2025-930310-V237, Nazmul HOSSAIN, nar. 7.2.1980, st. přísl. Bangladéšská lidová republika
Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 02.10.2025, č.j. CPR-14007-10/ČJ-2025-930310-V237, které bylo vydáno v řízení o odvolání proti rozhodnutí Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení obytové kontroly, pátrání a eskort ze dne 04.04.2025, č.j. KRPA-107871-27/ČJ-2025-000022-ZSV, si můžete vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 13.30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 30.12.2025
Sejmuto dne: 15.01.2026