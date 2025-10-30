VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Muhammadion Mustafo ISMOILZODA
č.j. CPR-24737-2/ČJ-2025-930310-V242, Muhammadion Mustafo ISMOILZODA, nar. 03.02.2003, st. přisl. republika Tádžikistán
Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 30.09.2025, č.j. CPR-24737-2/ČJ-2025-930310-V242, které bylo vydáno v řízení o odvolání proti rozhodnutí Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort ze dne 17.07.2025, č.j. KRPA-226373-17/ČJ-2025-000022, si můžete vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Velehradská třída 1217, 686 01 Uherské Hradiště, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 13.30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 30.10.2025
Sejmuto dne: 15.11.2025