VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Minh Duc DOAN
Č. j. CPR-27856-3/ČJ-2025-930310-V244, Minh Duc DOAN, nar. 1.10.1998, st. přísl. Vietnamská socialistická republika
Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 01.10.2025, č.j. CPR-27856-3/ČJ-2025-930310-V244, které bylo vydáno v odvolacím řízení k rozhodnutí Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort ze dne 10.07.2025, č.j. KRPA-217842-28/ČJ-2024-000022-ZSV, si můžete vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 14.30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 06.01.2026
Sejmuto dne: 22.01.2026