VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - KHOJIKHONOV Abrorkhon
Č. j. CPR-15899-12/ČJ-2025-930310-V234, KHOJIKHONOV Abrorkhon, nar.03.12.1991, st. přísl. UZB
Rozhodnutí vydané Policií České republiky, Ředitelstvím služby cizinecké policie pod č. j. CPR-15899-12/ČJ-2025-930310-V234 ze dne 01. prosince 2025 si můžete vyzvednout u Policie České republiky, Ředitelství cizinecké policie, Odbor správních činností a metodiky, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 13.00 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 18.12.2025
Sejmuto dne: 03.01.2026