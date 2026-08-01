VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Kateryna ROMANETS
Č. j. CPR-24210-3/ČJ-2026-930310-V240, Artem ROMANETS, nar. 15.10.2015, st. přísl. Ukrajina
Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 07.07.2026, č.j. CPR-24210-3/ČJ-2026-930310-V240, které bylo vydáno v přezkumném řízení k rozhodnutí Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort ze dne 15.06.2026, vedené pod č.j. KRPU-123419/PŘ-2026-040022, si můžete vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Odboru správních činností a metodiky Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 14.30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 11.08.2026
Sejmuto dne: 27.08.2026