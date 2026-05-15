VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Ivan OUS
Č. j. CPR-14151-3/ČJ-2026-930310-V237, Ivan OUS, nar. 14.10.1986, st. přísl. Moldavská republika
Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 24.04.2026, č.j. CPR-14151-3/ČJ-2026-930310-V237, které bylo vydáno ve zkráceném přezkumném řízení k rozhodnutí Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytových agend ze dne 27.03.2026, č.j. KRPB-75088/PŘ-2026-060027, si můžete vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 13.30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 15.05.2026
Sejmuto dne: 02.06.2026