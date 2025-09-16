VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Haithem TABASSI
Č. j. CPR-11418-8,11/ČJ-2025-930310-V233, Haithem TABASSI, nar. 31.07.1990, st. přísl. Tuniská republika
Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 30.06.2025, č. j. CPR-11418-8/ČJ-2025-930310-V233 a CPR-11418-11/ČJ-2025-930310-V233, která byla vydána v odvolacím řízení k rozhodnutím Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, ze dne 22.02.2025, č. j. KRPC-25160-20/ČJ-2025-020023 a č. j. KRPC-25160-22/ČJ-2025-020023, si můžete vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 13.30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 16.09.2025
Sejmuto dne: 02.10.2025