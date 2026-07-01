VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít rozhodnutí - Donata MENDOZA
Č. j. CPR-39179-3/ČJ-2025-930310-V235, Donata MENDOZA, nar. 07.04.1985, st. přísl. Filipínská republika
Rozhodnutí Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 22.12.2025, č.j. CPR-39179-3/ČJ-2025-930310-V235, které bylo vydáno v odvolacím řízení k rozhodnutí Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort ze dne 16.10.2025, č.j. KRPA-326710-9/ČJ-2025-000022-50, si můžete vyzvednout u Ředitelství služby cizinecké policie, Oddělení pobytového režimu cizinců, na adrese Olšanská 2, Praha 3, a to v pracovních dnech, v době od 08.00 do 14.30 hodin, vždy však po předchozí telefonické domluvě.
Vyvěšeno dne: 13.07.2026
Sejmuto dne: 29.07.2026